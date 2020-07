Le livre de Mary Trump est d'ores et déjà un succès. L'ouvrage de la nièce du président américain sur le clan Trump, dont le frère de Donald Trump a tenté, en vain d'empêcher la sortie, s'est en effet vendu à plus de 950 000 exemplaires aux Etats-Unis le premier jour de sa sortie, mardi 14 juillet.

"Trop et jamais assez" ("Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man), présente Donald Trump comme un menteur pathologique et un personnage narcissique.

L'auteure, Mary Trump, qui est psychologue, accuse le président américain d'avoir contribué à fragiliser son père, Fred Trump Jr, le frère de Donald Trump.

Aîné de Donald, Fred Trump Jr est décédé en 1981, à 42 ans, d'une crise cardiaque que sa famille a liée à l'alcoolisme, dont il souffrait depuis plus de dix ans.

Fred Jr aurait mal vécu la pression familiale qui le poussait à travailler aux côtés de son père dans la promotion immobilière, alors qu'il aspirait à devenir pilote.

Dans ce livre de 240 pages, Mary Trump raconte des événements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi Donald Trump et ses quatre frères et soeurs.

"Elle décrit un cauchemar fait de traumatismes, de relations destructrices et un mélange tragique de négligence et d'abus", selon Simon & Schuster, sa maison d'édition

Selon le New York Times, la nièce du président décrit un climat familial de "convoitise, trahisons et tensions fratricides" pour expliquer comment Donald Trump a acquis des "comportements tordus".

Elle affirme aussi que l'ex-magnat de l'immobilier new-yorkais a payé quelqu'un pour passer à sa place les tests américains d'admission à l'université SAT, selon le New York Times, qui ne dit pas si elle fournit des preuves.

Enième livre sur Donald Trump depuis son élection à la présidence des Etats-Unis, l'ouvrage est le premier écrit par un membre du clan avec une liberté de ton inédite.

"Des allégations ridicules"

La porte-parole de la Maison Blanche a contre-attaqué ce mardi. Kayleigh McEnany a notamment déclaré que "Ce sont des allégations ridicules, absurdes, qui n'ont absolument aucun fondement. Je n'ai pas encore vu le livre, mais c'est un livre mensonger."

La question sur le livre de Mary Trump est posée après une minute sur cette vidéo

Un autre frère de Donald Trump avait tenté d'empêcher, en vain, la sortie du livre. Robert Trump avait en effet saisi un tribunal spécialisé de New York arguant qu'il violait un accord de confidentialité que la nièce avait accepté en lien avec l'héritage de Fred Trump, le père du président.

Version française en octobre

Les 950 000 exemplaires vendus en un jour, en incluant les pré-commandes, ainsi que les versions audio et numérique, constituent un record pour la maison d'édition Simon & Schuster, a indiqué l'éditeur dans un communiqué publié mercredi.

Simon & Schuster a commandé de nouveaux tirages, qui porteront le nombre de copies imprimées à 1,15 million, pour le seul marché américain.

Le livre caracole déjà en tête des ventes du site Amazon aussi bien au rayon des livres physiques que numériques.

La version française du livre de Mary Trump, nièce du président américain, qui fait grand bruit et sort la semaine prochaine aux Etats-Unis, sera publié chez Albin Michel "courant octobre" sous le titre "Trop et jamais assez", a indiqué la maison d'édition.

La version française sera distribuée en France, Belgique et Suisse, selon la maison d'édition.