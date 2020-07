Vaccin anti-Covid-19 : 30 000 volontaires testés aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump est allé voir par lui-même ce qui se passe sur l'un des sites de développement de vaccins anti-coronavirus en Caroline du Nord.

Le gouvernement fédéral a beaucoup investi dans l'opération publique-privée "Warp Speed", (ce qui veut dire à la vitesse de la lumière) et Donald Trump espère obtenir des résultats d'ici la fin de l'année.

Un essai clinique de phase 3 vient de commencer, mené par la société de biotechnologie Moderna, Inc. du Massachusetts.

Avec 30 000 volontaires, c'est le plus grand essai jamais réalisé sur un vaccin contre le Covid-19. Les volontaires viennent de diverses parties du pays. Les États-Unis comptent plus de 4,2 millions de cas confirmés de Covid-19.

La course à la mise au point d'un vaccin se déroule dans plusieurs pays. 160 vaccins sont en cours de développement. En Grande-Bretagne, à l'université d'Oxford, les phases 1 et 2 ont eu lieu simultanément en avril dans le sud de l'Angleterre, sur plus d'un millier de volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Et il est prometteur.

Le Brésil a aussi lancé la troisième et dernière phase de développement sur un vaccin chinois, le Coronavac. Il y a six jours, les tests ont démarré sur environ 9 000 volontaires, des médecins et autres personnels de santé à l'université fédérale de São Paulo.