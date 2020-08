Les travaux de restauration de l'orgue de Notre-Dame de Paris ont commencé

View this post on Instagram

Notre-Dame de Paris. If you check well, you could see Quasimodo on the right... It could be only him or someone really ugly. 🤔 Me? I was behind the camera... 🕍🕍🕍 Pour les parisiennes, un indice est caché au beau milieu de la photo qui indique si c'est une image récente ou une image d'archive. 🕍🕍🕍 #notredame #notredamedeparis #church #cathedral #travelparis #ig_paris #parisphotography #pariscityvision #longexposure #longexposurephotography