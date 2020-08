Les masques loufoques du costumier Edmond Kok

Comme beaucoup de professionnels du théâtre, Edmond Kok, a vu son activité professionnelle baisser en raison de la pandémie. Le quinquagénaire en a alors profité pour laisser libre cours à sa créativité.

Le costumier et acteur originaire de Hong Kong a confectionné plus de 170 masques, tous plus loufoques les uns que les autres, en intégrant le plus souvent des objets du quotidien. Certaines de ces œuvres sont également porteuses d'un message : un masque utilisant un gobelet à emporter rappelle aux gens que la pandémie nuit à l'environnement.

Le masque intégrant des caméras de surveillance et celui représentant des mains couvrant la bouche mettent en lumière les luttes de la population de Hong Kong contre la surveillance et la suppression de la liberté d'expression.