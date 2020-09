Manifestation de travailleurs d'un secteur culturel belge à bout de souffle

Ils font partie de ceux parmi les plus impactés par la crise économique liée au coronavirus. Les travailleurs du milieu culturel belge se sont rassemblés à Bruxelles ce dimanche.

Environ 1200 personnes, selon la police, pour demander au gouvernement davantage de soutien à un secteur qui représente près de 5% du PIB du pays.

"Je pense qu'il y a énormément de secteurs qui ont été touchés là-dedans, dont la culture. Et on a tous besoin de travailler, on a tous besoin de manger le soir, de payer un loyer. C'est notre travail, comme c'est le travail de milliers d'autres personnes. C'est un travail comme un autre avant tout", plaide une jeune comédienne.

"Il y a beaucoup de gens qui ont mis des choses en place pour que les événements soient le plus safe possible, mais on ne reçoit pas d'autorisations. Beaucoup de gens perdent leur travail à cause de ça", analyse une autre.

Selon les manifestants, l'Etat belge ne leur permet pas de se projeter en faisant appliquer des règles sans distinction de situation entre les différents milieux culturel.

Il demandent une réouverture progressive et individualisée. Dans l'après midi, une autre manifestation, celle-ci contre les mesures sanitaires mises en place dans le royaume a tenté de rejoindre la place. Ils ont finalement été écartés par les organisateurs.