Des salariés et indépendants du monde du spectacle et de l'événementiel ont manifesté ce mercredi à Berlin pour réclamer des aides de la part de l'État, alors que la crise du Covid-19 touche durement leur secteur. "Je n'ai pratiquement aucune possibilité de gagner de l'argent, à cause des mesures d'hygiène - qui sont normales et contre lesquelles nous ne sommes pas opposés - nous devons rester à la maison et ne pouvons rien faire", explique un musicien et organisateur d'événements.