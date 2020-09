Existe-t-il des pays actuellement épargnés par la pandémie due au nouveau coronavirus et où personne ou presque n'a contracté le Covid-19 ? Selon des données officielles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la réponse est oui. Onze pays n'affiche aucune donnée ou des données nulles concernant le Covid-19.

Huit mois après son apparition en Chine en décembre 2019, le virus a infecté 29 millions de personnes dans le monde et tué près de 1 million d'entre elles (929 391 pour être exact).

Cependant, selon certains gouvernements, le nouveau coronavirus n'a pas encore franchi les frontières de leur pays. Dans les données mises à disposition par l'OMS et l'ECDC, il s'agit pour la plupart de nations insulaires, presque toutes situées dans les régions les plus reculées de l'océan Pacifique et ne se trouvant pas sur les voies de transport aérien et maritime les plus fréquentées.

A ces pays s'ajoutent aussi les pays fermés au monde, probablement infectés mais qui refusent de communiquer ou de comptabiliser les indicateurs de la pandémie, comme c'est le cas pour la Corée du Nord selon des observateurs.

Les 11 onze pays qui n'affiche aucune donnée ou des données nulles concernant le Covid-19 sont :

République de Kiribati

Cet archipel situé dans l'océan Pacifique totalisant 811 km2 de superficie compte plus de 100 000 habitants. Un tiers de ses 31 îles sont inhabitées.

Îles Marshall

Environ 70 000 personnes vivent dans ce pays de 181 km2 situé nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en plein Pacifique.

Nauru

Proche des Îles Marshall au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'île située a une population de 10 000 habitants pour une superficie de 21 km2 seulement. Elle est considérée comme la plus petite république indépendante du monde.

Micronésie

Plus de 100 000 personnes vivent en Micronésie, un pays en archipel de 702 km2.

République de Palau

Le petit archipel compte 21 000 habitants mais couvre une surface océanique de 615 000 km2 pour 459 km2 de terres réparties en 340 îles.

République indépendante de Samoa

Samoa, membre du Commonwealth britannique et dont les voisins sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est un pays insulaire qui se distingue par sa stabilité politique en tant que plus ancienne démocratie de la région. Elle compte près de 200 000 habitants.

Îles Salomon

Situé dans l'océan Indien au sud de l'Inde, l'archipel couvre une superficie de 28 450 km2 et compte un peu plus d'un demi-million d'habitants. Elle est elle aussi membre du Commonwealth, et son chef d'État est la reine Élisabeth.

Royaume des Tonga

Cette nation insulaire volcanique du Pacifique Sud est régie par une monarchie constitutionnelle. Son roi règne sur près de 100 000 sujets.

Vanuatu

Ce pays d'Océanie, situé à l'est de l'Australie est une nation insulaire de 12 000 mètres carrés avec une population de 2,5 millions d'habitants. Cependant, selon le décompte du site web Our World in Data, ce n'est pas que ces pays n'ont pas de cas, mais qu'aucune donnée n'a été communiquée.

Corée du Nord

La Corée du Nord, le plus connu de cette liste de pays, est par ailleurs tristement célèbre pour ses activités nucléaires, sa dictature héréditaire et les sanctions internationales contre cette dernière.

La pandémie est survenue à un moment politique très délicat : alors que les tensions entre les deux Corées sont fortes depuis des mois, de nouvelles rumeurs disaient le leader nord-coréen Kim Jong-un plongé dans le coma et sa sœur Kim Yo-jong prête à prendre la relève. Le régime a diffusé des images de Kim Jong-un pour tenter de faire taire les rumeurs.

Les médias officiels ont reconnu récemment un premier cas suspect avant d'annoncer que les doutes avaient été levés. Le pays a cependant pris des mesures contre le coronavirus selon ces mêmes médias.

Turkménistan

Le Turkménistan, indépendant depuis 1991 après l'effondrement de l'URSS, est un pays hermétique, sans véritable opposition politique. Comme la Corée du Nord, il assure qu'il n'y a pas de cas de Covid-19 sur son territoire malgré le fait qu'il soit entouré de pays où l'on trouve de nombreux cas comme l'Iran ou le Kazakhstan. Selon Radio Free Liberty, il y aurait malgré tout de nombreux cas malgré l'absence d'information officielle.