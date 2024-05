Gaza : "la balle est dans le camp d'Israël" déclare le Hamas

L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah et affirme avoir tué 20 combattants du Hamas.

Des bombardements, des combats et des morts toute la journée à Rafah.

Ce mardi, l'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du côté palestinien du passage frontalier avec l'Égypte et avoir tué 20 combattants du Hamas.

Le mouvement islamiste palestinien a part la voix d'un de ses dirigeants, Osama Hamdan critiqué ouvertement Israël et indiqué que "La balle était désormais dans le camp de Benyamin Netanyahou, et qu'il détenait la clef pour la libération des otages."

Benyamin Netanyahou a répondu un peu plus tard que "Israël ne permettra pas au Hamas de rétablir son règne maléfique dans la bande de Gaza, Israël ne lui permettra pas de rétablir ses capacités militaires pour continuer à œuvrer pour notre destruction. Israël ne peut pas accepter une proposition qui met en danger la sécurité de nos citoyens et l'avenir de notre pays."

En parallèle, une délégation israélienne est au Caire, chargée de négocier une trêve mais aussi la libération des otages

Les Etats-Unis ont pressé Israël de rouvrir le poste frontalier de Rafah, tout comme le passage de Kerem Shalom situé lui aussi au sud de la bande de Gaza. Ce devrait être fait demain pour le second selon la porte-parole de la Maison Blanche.

Des chars israéliens au point de passage de Rafah côté palestinien AP/AP

Le point de passage de Rafah est en effet la principale voie d'accès de l'enclave à l'aide humanitaire.

Et alors que près d’un million et demi de Gazaouis se sont réfugiés à Rafah pour fuir les combats, la population, livrée à elle-même, ne sais désormais plus trop où aller.