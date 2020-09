Tour de France : Miguel Angel Lopez remporte la 17e étape

Miguel Angel Lopez a su braver l'altitude et les pentes du col savoyard de la Loze. Le Colombien a remporté mercredi la 17e étape du Tour de France.

"J'étais content que l'étape arrive à plus de 2000 mètres. C'est une altitude qui nous convient, à nous les Colombiens. Le Grand Colombier, qui était la première grande ascension (dimanche), m'a donné confiance. L'équipe Astana a été formidable, avec mention spéciale aujourd'hui à Omar Fraile qui est resté longtemps avec moi. Au départ de ce Tour, mon grand objectif était de terminer à Paris. Même si j'ai déjà couru d'autres grands tours, je découvre le Tour de France. Je suis venu avec l'ambition prioritaire de me faire plaisir. J'ai senti que la course changeait en arrivant dans les Alpes. J'espérais bien que ce soit différent en troisième semaine, qu'il serait possible de trouver des espaces pour passer à l'attaque. Il reste encore des étapes cruciales avant de conclure sur un bon résultat. Je savais que j'avais la possibilité de viser le podium. On mérite cette victoire. Je la dédie à mon épouse et à mon fils, parce que c'est difficile de me trouver loin d'eux, c'est la partie la plus difficile de mon métier", a déclaré le vainqueur du jour.

A l'issue d'un parcours reliant Grenoble à Méribel, le slovène Primoz Roglic a terminé 2e et consolide ainsi son maillot jaune de leader.

A noter l'abandon avant de le départ de l'étape de mercredi du vainqueur de l'an dernier, le Colombien Egan Bernal.

Au classement général Primoz Roglic compte 57 secondes d'avance sur son rival et compatriote Tadej Pogačar.

Ce jeudi, une nouvelle étape de montagne est au programme : les coureurs prendront la direction de la La Roche sur Foron en passant notamment par le Beaufortain et le magnifique cormet de Roselend.