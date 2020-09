Émissions polluantes : la minorité la plus riche largement responsable (Oxfam)

Une réalité connue mais de nouveau confirmée : les riches sont ceux qui polluent le plus la planète, et de très loin. D'après un rapport d'Oxfam, qui a analysé les données sur 25 ans, les 1 % les plus fortunés polluent deux fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité.

L'ONG s'est basée sur les émissions de CO2 liées à la consommation des différents groupes de revenus entre 1995 et 2015.

Et voici ce qu'elle en a déduit :

Les 10 % les plus riches (623 millions de personnes) représentent à eux seuls 52 % des émissions de dioxyde de carbone. Il s'agit essentiellement des Américains et des Européens. Et les 1 % les plus riches (63 millions de personnes) représentent 15 % des émissions.

La moitié la plus pauvre de l'humanité, plus de 3 milliards de personnes, ne pèse en revanche que 7 % des émissions.

L'ONG, qui dénonce une surconsommation dévastatrice, appelle à saisir l'opportunité des plans de relance post-Covid pour rétablir une justice climatique. Au rythme actuel, le budget carbone pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C sera épuisé dans dix ans.