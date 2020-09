Louvain capitale européenne de l’innovation 2020

La ville de Louvain en Belgique veut devenir un centre d'excellence sur la carte de la recherche. La commune a été désignée cette année capitale européenne de l'innovation et a reçu un chèque d'un million d'euros.

En ces temps de pandémie Louvain veut devenir une vitrine des nouvelles technologies de la santé. Johan Merlevede, directeur de Leuvent Mindgate, se plait à montrer un petit appareil de haute-technologie qui tient dans une main. Il diffuse une lumière rouge sur son bras sur lequel se dessine alors le parcours de ses veines. "Il est parfois difficile de voir les veines sur le bras de quelqu'un. Cet outil les rend visibles", explique-t-il.

La ville veut dépasser le simple effort de la recherche. Les autorités locales ont aussi mis en oeuvre un plan de mobilité afin de donner plus de place aux cyclistes et de réduire les émissions de CO2. Louvain veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Les bâtiments sont donc en cours de rénovation et de nouveaux parcs sont construits. Mais il faut aussi le soutien des citoyens qui sont appelés à se prononcer sur ces nombreux projets.

Si l'UE salue la gouvernance de la ville, le bourgmestre (le maire) reconnait qu'il est plus simple d'impliquer les citoyens et les acteurs dans une commune de 100 000 habitants que dans un grand centre urbain. Mohamed Ridouani affiche d’ailleurs son optimisme en matière de politique climatique. "A travers le monde je vois des petites et des grandes villes qui prennent les devants. Elles vont plus loin que les gouvernements nationaux et au bout du compte les autorités nationales suivent ", se réjouit le maire.

Mais la neutralité carbone a un coût qui reste le nerf de cette guerre climatique. Si de nombreuses entreprises veulent s’engager dans la transition environnementale elles ne sont pas nécessairement les bénéficiaires directes de cette nouvelle trajectoire. "Les bénéfices de la neutralité carbone ne sont pas toujours facile à traduire en euro", précise la coordinatrice de Louvain 2030, Katrien Rycken.

La cité belge s'ajoute donc à la liste des capitales de l'innovation telles que Barcelone, Amsterdam, Paris, Nantes et Athènes.