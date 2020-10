Couvre-feu contre le coronavirus : qui sont les plus mal lotis ?

Des places et des rues vides et un silence pesant : A travers toute l'Europe, des couvre-feux ont été décrétés pour lutter contre les rassemblements et la propagation du coronavirus. En France, on le sait, il est en vigueur dans 54 départements, et ce de 21h à 6h du matin. Même mesure en Suisse dans les cantons frontaliers, et en Belgique où il commence à 22h.

En Europe septentrionale, mode de vie oblige, les couvre-feux sont en vigueur un peu plus tard. En Italie, selon les régions, il commence à 23h ou minuit, et en Espagne, il commence à 23h mais les autorités locales peuvent l'avancer ou le reculer d'une heure. En Grèce, c'est un genre de demi-couvre-feu puisqu'il court seulement de minuit et demi à 5h du matin.

En Allemagne, si la petite ville alpine de Berchtesgaden a du imposer à ses habitants un confinement de deux semaines, aucun couvre-feu n'est en vigueur au niveau national. Le Portugal et la Hongrie y échappent également.

Au Royaume-Uni, les autorités du Pays de Galles ont décidé de confiner la région, et ce pour deux semaines.

L'Irlande a elle aussi décidé de mettre en place un deuxième confinement, sauf que celui-ci doit durer au moins six semaines.