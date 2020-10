Covid-19 : l'Europe centrale réagit à son tour face à la vague épidémique

Les pays d’Europe centrale ne sont pas épargnés par la seconde vague épidémique qui pousse là aussi les autorités à durcir les mesures de restrictions afin d'enrayer la propagation du virus.

Slovénie

En Slovénie, il est désormais interdit de quitter son domicile ou sa ville de résidence principale. Restaurants, salons de beauté et commerces non essentiels sont fermés depuis samedi et de nombreuses écoles privilégient le travail à distance. Un couvre-feu est en vigueur de 21 heures à 6 heures du matin. Événements publics et religieux sont suspendus et les rassemblements limités à six personnes.

République Tchèque

En République tchèque, un couvre-feu entrera en vigueur ce mercredi. Les Tchèques ne pourront pas sortir de chez eux entre 21 heures et 5 heures du matin, sauf pour aller travailler ou pour des raisons de santé. Les commerces ne sont plus autorisés à ouvrir le dimanche et en semaine, ils doivent fermer à 18h.

Slovaquie

En Slovaquie, les autorités accélèrent le dépistage de la population. 140 000 personnes ont été testées au cours du week-end dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Le Premier ministre appelle l'ensemble de la population à se faire tester. Le pays est sous couvre-feu depuis samedi.

Hongrie

Enfin, la situation épidémique se détériore aussi en Hongrie qui a recensé ce mardi un nouveau record de décès : 63 en 24 heures, essentiellement des personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. La Hongrie enregistre un total de 1.535 morts et 63 000 contaminations au coronavirus.