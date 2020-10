Violence dans les rues des villes italiennes, après les annonces anti-covid-19

no comment

Après les manifestations du week-end qui ont été marquées par la violence en Italie, des foules de plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues lundi soir.

À Milan, plusieurs tramways ont été endommagés et des poubelles incendiées, des magasins vandalisés tandis que la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes sur des groupes de jeunes qui lançaient des bouteilles en verre et d'autres projectiles. Des scènes similaires ont été observées dans la ville voisine de Turin et dans le sud de Naples.