Covid-19 : les hôpitaux suisses au bord de la rupture

Depuis des semaines maintenant, le Covid-19 frappe sans pitié la Suisse, et en particulier sa région francophone, où les hôpitaux sont déjà débordés. La Suisse est sortie relativement indemne de la première vague d'infections au coronavirus au printemps, mais alors qu'une deuxième vague submerge l'Europe, le personnel de santé suisse parle d'une situation beaucoup plus inquiétante.

Hervé Zender, chef du service de soins intensifs de l'hôpital La Chaux-De-Fonds : "Ce matin, on m'a demandé de prendre un patient de plus que je ne pouvais pas garder, donc j'ai dû transférer dans un autre hôpital le patient le plus stable de l'unité pour pouvoir accueillir un patient supplémentaire et ça c'est quelque chose que l'on fait quasiment tous les jours actuellement, on est tout le temps en train de voir puisque l'unité est tout le temps pleine, on n'a pas de réserve."

Ces derniers jours, le nombre quotidien de cas a dépassé en Suisse les 10 000, et atteint désormais les 200 000 cas et plus de 2 330 décès depuis le début de la pandémie.

Rapportés à la population suisse, ce sont des chiffres très graves.

Jérémy Boutelier, chef infirmier : "Tout le monde est fatigué, épuisé mentalement et physiquement, ça demande de l'énergie, tout le monde est stressé de revenir mais par contre tout le monde est satisfait du travail qu'on fait".

Le canton suisse de Neuchâtel, où se trouve l'hôpital où a été tourné ce reportage, compte actuellement 314 tests positifs pour 10 000 habitants. C'est près de deux fois le taux d'infection global en Suisse.