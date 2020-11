Pollution dans la vallée de l'Arve : l'Etat déclaré fautif par la justice

L'Etat déclaré fautif par la justice. ils ont attendu le jugement avec impatience : les habitants de la vallée de l'Arve poursuivaient l'Etat français depuis trois ans, pour "carence fautive" dans la lutte contre la pollution de l'air.

Cette vallée haut-savoyarde qui s'étend d'Annemasse à Chamonix au pied du Mont-Blanc, peuplée de 155.000 habitants, fait régulièrement l'objet d'alertes aux particules fines.

La vallée de l’Arve est particulièrement sensible à la pollution parce qu’elle concentre dans un espace plus étroit qu’en plaine, un trafic routier intense, notamment de poids lourds entre la France et l'Italie, et de nombreuses industries. Pour Muriel Auprince, engagée dans cette bataille judiciaire, la décision de justice ne va pas assez loin :

"A chaque fois qu'il y a ces jugements par rapport à la pollution de l'air l'Etat ne veut pas reconnaître que c'est la pollution qui nous rend malade. Donc ce lien de causalité on voudrait qu'il soit reconnu car on n'a plus besoin de faire des études dans la vallée de l'Arve pour savoir que la pollution engendre énormément de maladies."

Selon une étude de 2017, 8% de la mortalité prématurée ici serait attribuable à la pollution. Les enfants développent de l'asthme, la santé de personnes fragiles s'aggrave pendant les pics de pollution. Le collectif espère que la décision du tribunal forcera la préfecture a être plus attentive à la pollution. Dans le même temps, une procédure au pénal est en cours, le tribunal de Bonneville est en train d’instruire 540 plaintes de citoyens de la vallée de l'Arve pour « mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.

La zone est la plus polluée d'Auvergne Rhône Alpes, devant les agglomérations de Lyon et Grenoble. Bien loin de l'idée qu'on se fait de l'air pur de nos montagnes.