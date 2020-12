Les robots remplaceront-ils les hommes sur les sites de construction ?

Des chercheurs européens ont développé et testent actuellement dans la province de Tolède en Espagne, un robot à câble conçu pour faciliter l'installation et la réparation d'éléments lourds sur les façades de bâtiments en construction.

Peut-on en déduire que les hommes seront moins nombreux sur les chantiers à l'avenir ? Pas nécessairement selon le coordinateur de ce projet appelé Hephaestus qui est centré sur ce robot à câble, Julen Astudillo Larraz, manager de groupe façades chez Tecnalia, fondation impliquée dans le projet.

"Une sécurité plus grande et une qualité plus élevée"

"Vu comme il est conçu, notre robot ne remplacera pas les hommes," assure Julen Astudillo Larraz. "Il leur permettra simplement de travailler dans des conditions de plus grande sécurité et avec des normes de qualité plus élevées," estime-t-il.

"Les hommes seront toujours nécessaires"

"L'intervention humaine sur les sites de construction sera toujours nécessaire," assure le coordinateur du projet Hephaestus. "Il y aura toujours des moments où les personnes devront intervenir pour s'assurer que le travail est fait," dit-il.

"Nous fournissons aux travailleurs, des outils qui sont meilleurs et plus précis : ils seront plus en sécurité et pourront réaliser des tâches plus rapidement et avec une plus grande qualité," conclut-il.