Le breakdance handisport prend ses quartiers à Porto

La première édition de "Sports dans le quartier" s'est achevée ce week-end à Porto. Un projet municipal qui a mobilisé, pendant trois mois, plus de 500 enfants et jeunes de huit quartiers défavorisés de la ville portugaise. Objectif : intégrer des enfants porteurs de handicap et les aider à prendre confiance en eux.

"Le but était de promouvoir l'amour pour un nouveau sport, le break dance. Nous croyons que l'amour est la clé du changement, particulièrement pour les gens qui ne l'ont encore jamais ressenti, explique Max Oliveira, le coordinateur du projet. L'idée n'était pas de nous imposer. Nous sommes arrivés, nous avons posé une radio sur le sol, un tapis et nous avons juste dansé. Nous voulions attirer les plus jeunes et, avec cet amour, leur offrir un autre avenir grâce à quelque chose de nouveau pour eux."

Les jeunes et les enfants ont partagé la scène avec quelques uns des meilleurs danseurs handisport de la planète. "La danse, c'est nouveau pour moi, on essaie beaucoup de choses nouvelles et on apprend toujours de nouveaux mouvements" s'enthousiasme Samuel, 7 ans.

Et qui sait si on ne retrouvera pas quelques uns de ces jeunes breakdancers aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024 ? Ce sport vient en effet d'être reconnu discipline olympique.