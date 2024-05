Au Portugal, les personnes vivant avec un handicap veulent plus de droits

Par Euronews

Comme à Lisbonne, ou dans d’autres villes du Portugal, des centaines de personnes, souvent en situation de handicap sont descendues dans les rues, dimanche, pour faire entendre leurs voix.

Ce que ces manifestants réclament : des politiques plus inclusives, dans ce pays, où les personnes vivant avec un handicap restent confrontées à de nombreux obstacles dans des domaines comme l’éducation, la santé, l’accès à l’emploi ou encore les loisirs.

"Je suis handicapée depuis 60 ans et je me suis toujours battue pour des politiques plus inclusives pour les personnes vivant avec un handicap. Malheureusement, il y a eu très peu de progrès", explique Maria Carvalho, une manifestante.

Après l’Estonie et le Danemark, le Portugal est le pays de l’UE avec la proportion la plus élevée de personnes handicapées en 2022, selon Eurostat.

Au sein de l’Union européenne, 27 % de la population âgée de plus de 16 ans présentait une forme de handicap en 2022. Ce qui équivaut à 101 millions de personnes, soit un adulte sur quatre.