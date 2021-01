L'Europe sous la neige : deux morts dans une avalanche au Sud-Tyrol

Deux skieurs, un mari et sa femme, d'une soixantaine et cinquantaine d'années ont été tués dans une avalanche dans le Tyrol du Sud. La police et les équipes de recherche et de sauvetage alpin étaient sur place, aidées par un hélicoptère pour les retrouver.

L'avalanche sur le glacier du Val Senales a frappé à environ 2 000 mètres au-dessus du village de Maso Corto en début d'après-midi dimanche.

L'une des plus importantes liaisons à travers la crête principale des Alpes, la route du Felbertauern entre Salzbourg et le Tyrol oriental, a été fermée par la suite en raison du danger d'avalanche.Plus d'un mètre et demi de neige fraîche y est tombé ces deux dernières nuits.

Une grande partie de l'Europe a tremblé de froid ce weekend. La neige est tombée sur toute la partie nord du continent espagnol.Quatorze communautés autonomes sont en alerte aux chutes de neige, vent et gel. Le Pays Basque a accumulé 10 centimètres de neige en 24 heures, au-dessus de 600 mètres d'altitude.

Et en Allemagne, les skieurs ont difficilement résister à l'appel de la poudreuse... Des foules d'amateurs de neige se sont précipitées dans une station de montagne près de Francfort malgré les appels à rester à la maison du gouvernement allemand et les restrictions sanitaires qui obligent pour l'heure les stations de ski à fermer leurs pistes au moins jusqu'au 10 janvier.