Covid-19 : nouvelle flambée épidémique en Espagne

La troisième vague de la pandémie est-elle en cours en Espagne ? À en juger par la gravité sur les visages lors de la conférence de presse du gouvernement, la crainte est bien réelle. La semaine dernière, les contaminations ont augmenté de 32 % par rapport à la précédente, et dans certaines régions comme Castille-et-León, de plus de 100 %. Or avec l'effet retard des fêtes de fin d'année et le délai d'incubation, peu de chances que ces chiffres s'améliorent.

« Il y a une tendance à la hausse des cas, confirme le ministre de la Santé Salvador Illa. Elle se traduit par une augmentation des hospitalisations et des lits occupés en soins intensifs et par la prise de décisions dans le cadre de notre stratégie de la deuxième vague. »

En Espagne, c'est au niveau des régions que se décident les restrictions. Beaucoup ont desserré l'étau durant les fêtes de fin d'année pour permettre aux familles de se réunir. À cela s'ajoutent des fêtes clandestines du Nouvel An. Anticipant une nouvelle flambée épidémique, la Catalogne a ordonné un reconfinement par municipalités à partir de jeudi. En clair, il ne sera plus possible de quitter sa commune, sans motif impérieux.

En attendant, la campagne de vaccination se poursuit. Environ 83 000 personnes se sont fait administrer le vaccin dans toute l'Espagne, un pays où le Covid-19 a fait 51 000 morts.