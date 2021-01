Le pape François se dit « stupéfié » par l'invasion du Capitole et appelle à tenter de comprendre

L'invasion du Capitole par des partisans pro-Trump et les cinq morts dans son sillage ont fait réagir le pape François. Dans une interview à la chaîne Canale 5 dont des extraits ont été diffusés samedi, le souverain pontife dit sa stupéfaction. Mais il estime aussi que cet événement doit susciter une réflexion et qu'il conviendra d'en tirer les enseignements.

« J'ai été stupéfié parce qu'il s'agit d'un peuple tellement discipliné dans la démocratie, confie-t-il. Mais c'est une réalité. Dans la réalité la plus mature, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, des gens empruntent un chemin contre la communauté, contre la démocratie, contre le bien commun. Et je remercie Dieu que tout cela ait explosé, que ce soit vu pour que l'on puisse y remédier. »

Devant le siège du parlement américain, les grilles nouvellement installées pour renforcer la sécurité laissent plus d'un passant songeur.

« Pour être honnête, c'est un peu surréaliste de voir des grilles ici, reconnaît Robert McCutcheon, un résident du quartier. Je ne me souviens pas avoir vu auparavant des grilles de cette taille autour du Capitole. On peut avoir des divergences d'opinions politiques et de croyances, mais à un moment donné, il faut savoir se retrouver autour du drapeau, littéralement, et se rassembler en tant que nation. »

Dans une Amérique plus polarisée que jamais et à dix jours de l'entrée en fonction de Joe Biden, rien ne semble pour l'heure pouvoir réconcilier pro et anti-Trump.