Madrid et l'Espagne toujours paralysés par la neige et la glace

Des véhicules pris au piège, mais aussi des victimes. Au moins trois personnes sont décédées dans les intempéries exceptionnelles qui touchent l'Espagne.

Le centre du pays et en premier lieu Madrid étaient ce dimanche paralysés sous un épais manteau neigeux. Et le gouvernement a mis en garde contre "des chutes de neige qui allaient devenir glacées" semant un peu plus le chaos sur les routes et dans les transports en général.

"Il a fallu pelleter pour sortir cette voiture de là, et finalement le conducteur a réussi à se remettre sur la route", explique cette femme.

"On a vu un VTT qui n'arrivait plus à avancer, et aussi des grues qui étaient coincées", témoigne encore cette jeune fille.

A Madrid, cette couche de neige inédite depuis cinquante ans a aussi fait la joie des enfants et même des plus grands. Malgré les appels des autorités à limiter les déplacements, beaucoup n'ont pas résisté à l'appel de la poudreuse. En plein centre ville, des batailles géantes de boules de neige se sont improvisées. Certains ont même sorti leurs skis.

Dans la région de Madrid, les écoles resteront closes lundi et mardi. L'aéroport international a été fermé vendredi soir et les liaisons ferroviaires avec la capitale ont été coupées.

Une large partie de l'intérieur du pays a aussi été paralysée par la tempête hivernale Filomena. Et après 36 heures de blizzard et de précipitations, le pays reste sur ses gardes. Ce dimanche, les chutes de neige devaient se déplacer vers le nord-est de la péninsule ibérique.