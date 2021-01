Trump sera-t-il déclaré inapte par le vice-président américain, ou faudra-t-il une destitution ?

C'est reparti pour un tour aux Etats-Unis ! Les démocrates sont dans les starting-blocks pour lancer une nouvelle procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump, la seconde en un peu plus d'un an seulement. Le parti du président américain élu, Joe Biden, dispose cette fois du total pouvoir d'agir, détenant la majorité à la Chambre des représentants et l'ayant conquise il y a peu au Sénat, mais la partie ne pourra être gagnée que laborieusement et dans un bon bout de temps...

L'inaptitude à gouverner, une solution plus rapide

Voici pourquoi il serait beaucoup plus simple que le vice-président, Mike Pence, accède à la demande des démocrates de démettre de ses fonctions le locataire sortant de la Maison Blanche. Les députés se réunissent ce lundi pour voter, aujourd'hui ou mardi au maximum, une résolution appelant à cette mesure radicale.

Il suffirait alors d'enclencher en urgence le désormais fameux 25ème amendement de la Constitution américaine : le vice-président et les principaux ministres - enfin, ceux qui restent puisque plusieurs d'entre eux ont préféré démissionner - auraient alors à déclarer Trump inapte à exercer sa présidence.

Un vice-président peu enthousiaste

Mais là encore, rien n'est joué. Mike Pence, le fidèle parmi les fidèles, a été réellement choqué par la prise d'assaut du Capitole mercredi dernier par des partisans parmi les plus extrêmes du chef de l'Etat - et d'ailleurs, les deux hommes ne semblent plus avoir aucun contact depuis l'événement tragique qui a indigné une grande majorité d'Américains -, cependant, le vice-président ne montre guère d'enthousiasme à pousser dehors Donald Trump pour ensuite prendre les clés du Bureau ovale. Il devrait l'occuper une dizaine de jours, en y attendant l'entrée officielle de Joe Biden le 20 janvier prochain.

Deuxième tentative de destitution à environ un an d'écart

Si Mike Pence se refuse à emboîter le pas déterminé du Parti démocrate, le processus d'"impeachment" sera aussitôt enclenché car la mise en accusation du président sortant est déjà rédigée. Nancy Pelosi, l'influente présidente de la Chambre des représentants, l'a fait savoir, elle qui juge désormais que Donald Trump représente "une menace imminente" pour la démocratie américaine ; c'est déjà sous sa direction que la première tentative de destitution avait été menée fin 2019, en vain, le Sénat étant alors contrôlé par les républicains.