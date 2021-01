Arrestation d'Alexeï Navalny à Moscou, l'Union européenne et les États-Unis s'insurgent

L'Union européenne et les États-Unis s'insurgent contre l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny. Militant anti-corruption et ennemi juré du Kremlin, Alexeï Navalny a été arrêté ce dimanche à l'aéroport de Cheremetievo à Moscou. Il venait de passer près de six mois en Allemagne où il se trouvait en convalescence après son empoisonnement présumé en août.

Les services pénitentiaires avaient menacé dès jeudi d'arrêter Alexeï Navalny s'il rentrait en Russie. Ils lui reprochent d'avoir violé les conditions d'une peine avec sursis dont il a écopé en 2014. Dans le détail, Navalny ne se serait pas présenté auprès d'eux deux fois par mois, comme l'exigent les conditions d'une peine de cinq ans de prison avec sursis pour détournements de fonds, condamnation que l'opposant dénonce comme politiquement motivée.

Alexeï Navalny est aussi visé depuis fin décembre par une nouvelle enquête pour fraude, soupçonné d'avoir dépensé pour son usage personnel 356 millions de roubles (3,9 millions d'euros) de dons.

Sa femme Ioulia Navalnya s'est exprimée après être sortie de l'aéroport :

"La chose la plus importante qu'Alexeï a dite, c'est qu'il n'a pas peur. Et je n'ai pas peur non plus. Et je vous demande à tous de ne pas avoir peur. Merci beaucoup à tous pour votre soutien".

L'Union européenne a donc vivement réagi, à l'image de la présidente de la Commission européenne.

Dans un message posté ce lundi, Ursula von der Leyen a "_condamné la détention d'_Alexeï _ Navalny_" et a demandé aux autorités russes de "le libérer immédiatement et d'assurer sa sécurité".

Dimanche soir, Charles Michel, président du conseil européen avait dénoncé l'arrestation de l'opposant russe et demandé sa libération.

"La détention d'Alexey Navalny à son arrivée à Moscou est inacceptable. Je demande aux autorités russes de le libérer immédiatement".

Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a également affiché son opposition.

"Les autorités russes doivent respecter les droits d'Alexei Navalny et le relâcher immédiatement. La politisation du système judiciaire est inacceptable"

Et puis les États-Unis aussi, en la personne de Mike Pompeo, se sont dit "profondément troublés par la décision de la Russie d'arrêter Alexeï Navalny. Les dirigeants politiques confiants ne craignent pas les voix concurrentes, et ne voient pas la nécessité de commettre des violences contre les opposants politiques ou de les détenir à tort".

Le futur conseiller à la sécurité nationale du président élu américain Joe Biden, Jake Sullivan, a également appelé à la libération de l'opposant et à "tenir responsables" les auteurs de son empoisonnement en août.

Le Canada a également déploré cette arrestation, de même qu'à titre individuel, la France et l'Allemagne.

Le Kremlin a rétorqué aux responsables étrangers de "respecter le droit international" et de "se mêler de leurs propres problèmes".

Des partisans de l'opposant russe ont également été interpellés à l'aéroport Vnoukovo, avant d'être relâchés quelques heures plus tard.

Selon l'ONG spécialisée OVD-Info, 65 personnes au total ont été interpellées dimanche à Moscou et Saint-Pétersbourg en lien avec le retour de Navalny.

L'ONG Amnesty International a estimé que l'arrestation d'Alexeï Navalny en faisait un "prisonnier de conscience" victime d'une "campagne implacable" des autorités russes visant à "le faire taire".