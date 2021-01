Covid-19 : le masque FFP2 obligatoire en Bavière

Face à un virus de plus en plus agressif, les masques classiques ne suffisent plus. C'est la position du gouvernement régional de Bavière en Allemagne qui rend obligatoire à partir de ce lundi, le port de masques FFP2 dans les transports publics et les commerces.

Les autorités locales soulignent que le masque FFP2 protège non seulement son entourage mais aussi celui qui le porte.

"Les masques FFP2, s'ils sont portés correctement, offre une bien meilleure protection que les simples masques en tissu comme celui-ci. Mais ils sont plus chers. C'est pourquoi la Bavière doit fournier 2,5 millions de masques aux personnes dans le besoin", précise notre correspondante à Berlin Kate Brady.

Ce type de masque est réservé aux soignants dans la plupart des pays et sa généralisation ne fait pas l'unanimité en Bavière. Son prix est deux à trois plus cher qu'un masque chirurgical. On ignore encore le prix de l'amende pour les contrevenants. Durant cette première semaine, il n'y aura pas de verbalisation. Les enfants jusqu'à 14 ans sont exemptés. L'Allemagne doit annoncer ce mardi de nouvelles restrictions. L'usage du masque FFP2 pourrait être étendu à tout le pays.