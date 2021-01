Dans les pays baltes, des sapins de Noël sont recyclés en boisson tonique

Un mois après Noël, la fin des fêtes a sonné pour les sapins. Mais dans les pays baltes, certains arbres trouvent une seconde vie grâce à une entreprise estonienne de distillerie qui transforme des épicéas en boisson tonique.

Un soda aigre-doux, au parfum de Noël

Les branches et épines sont écrasées, macérées puis mélangées à de la cardamome et du zeste de citron. Cela donne un soda aigre-doux, au parfum de Noël. Et en plus, c'est bon pour la santé.

"L'épicéa est très connu dans les pays nordiques, souligne Tarmo Virki, le fondateur de la distillerie Lahhentagge. Il est utilisé depuis des siècles, car il contient beaucoup de vitamine C et D. Évidement, dans cette période où les gens essaient de lutter contre les pandémies, c'est encore plus demandé."

Il y a trois ans, la distillerie recyclait son premier sapin de Noël récupéré devant une mairie en Estonie. Aujourd'hui, les arbres transformés proviennent aussi des places de la capitale finlandaise Helsinki et de la ville touristique de Jurmala, en Lettonie.

"C'est une idée plutôt intéressante, assez nouvelle. Donner une seconde vie aux arbres de Noël, cela sonne très bien", se réjouit Aleksandra Stramkale, responsable de l'office de tourisme de Jurmala.

Donner une seconde vie aux arbres de Noël, c'est une très bonne idée!

Les vertus de l'épicéa

Les quelque 50 millions d'arbres de Noël qui décorent chaque année les maisons en Europe ne peuvent pas se retrouver dans toutes les bouteilles.

Les variétés de sapins plus petites, utilisées pour les intérieurs, sont souvent trop sèches pour être recyclées, alors que leurs grands cousins, érigés dans les centre-villes des pays nordiques, retiennent davantage l'humidité et contiennent de meilleurs ingrédients pour constituer cette boisson unique.

Janis Laizans, correspondant d'euronews : "Un épicéa peut être utilisé pour produire jusqu'à 10 000 litres d'eau tonique mélangée à l'esprit de Noël."