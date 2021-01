L'épouse de Alexei Navalny arrêtée à son tour à Moscou

A Moscou les opposants ont bravé l'interdiction de manifester. Ils ont répondu à l'appel de Alexei Navalny, emprisonné depuis son retour en Russie. La police a procédé à plus d'un millier d'arrestations dans tout le pays, tout en diffusant en boucle un message appelant les participants "à quitter cet événement illégal". L'épouse de l'opposant russe Navalny dit avoir été interpellée elle aussi. Parmi les slogans entendus plus à l'est du pays, à Khabarovsk, "La Russie sera libre", "Poutine est un assassin".

"Ils ont pillé toute la Russie, s'emporte une vieille femme. Comment pouvons-nous être d'accord avec ça ? Ils l'ont pillée ! Le pétrole, le gaz, à qui appartient-il ? Pourquoi un petit groupe de personnes a-t-il tout entre les mains ?"

"Les prix augmentent, tout augmente, se lamente un homme. Regardez comment vivent les régions et comment vit Moscou... Regardez comment ils vivent là, dans la capitale. Et puis passez l'Oural et regardez comment les gens vivent dans les villages ici. La télé dit une chose, mais ensuite vous regardez autour de vous et vous voyez la réalité".

Dans la ville de Tomsk, La foule crie "Poutine est un voleur !", alors que Alexeï Navalny a révélé que le président Vladimir Poutine s'est fait bâtir un palais pour un milliard d'euros. L'opposant anti-corruption a publié dans la foulée une enquête vidéo de deux heures dans laquelle il dévoile les détails de l'immense propriété sur les rives de la mer Noire.

La vidéo a été visionnée près de 68 millions de fois depuis mardi.