Un bras robotique "fait maison" pour aider les personnes handicapées

Deux inventeurs kényans ont créé une prothèse de bras bio-robotique qui est actionné par des signaux cérébraux.

L'innovation pourrait jouer un rôle important en aidant les personnes vivant avec un handicap physique dans leurs activités quotidiennes.

L'appareil, au look très "Do It Yourself", est fait de bois recyclé et de matériaux de récupération. Réalisé avec peu de moyens et bien loin des grands laboratoires de cybernétique, il suscitye pourtan beaucoup d'espoir chez ses créateurs David Gathu et Moses Kinyua.