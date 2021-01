Vaccination : à quand mon tour ? Un algorithme vous répond

Ce qu'on a cherché à faire, c'est de se mettre à la place d'un Français lambda qui se dit : "j'entends le ministre faire des déclarations, je vois des statistiques démographiques de l'INSEE, je vois sur internet quels sont les groupes prioritaires".

En cherchant un peu plus loin, il trouve combien il y a de personnes de plus de 75 ans, combien entre 65 et 75 ans, etc.

En creusant un peu plus, il peut découvrir le nombre de gens qui ont le type de co-morbidité, étant donc prioritaires dans l'accès à la vaccination.

Et si cette personne est douée en maths, elle aurait très bien pu faire ce calculateur elle-même, et retrouver les réponses à ses questions.

Ce qu'on propose avec ce calculateur, c'est donc simplement de mâcher ce travail aux Français et de leur donner cette réponse de manière un peu automatique, en quelques clics.