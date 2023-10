Punaises de lit : le gouvernement veut "agir davantage"

Par euronews avec AP

Face à la prolifération des punaises de lit, la mairie de Paris a appelé le gouvernement à mettre en place un plan d'action.

Les punaises de lit sont devenues un véritable fléau à Paris et plusieurs métropoles ces dernières semaines. La mairie de la capitale française a récemment lancé un appel pressant au gouvernement pour mettre en place un plan d'action visant à lutter contre cette infestation grandissante.

Cette semaine, le ministre des Transports, Clément Beaune, s'entretiendra avec des dirigeants d'entreprise du secteur pour discuter des mesures à prendre afin de contrer la propagation des punaises de lit.

Ces dernières semaines, des punaises de lit ont été signalées dans divers lieux publics de la capitale, notamment les cinémas, les TGV, le métro parisien et même la zone d'attente de l'aéroport de Roissy.

Tous les cas de punaises de lit signalés ne sont pas nécessairement avérés. Par exemple, une suspicion de présence de punaises de lit a été rapportée dans un train de la ligne 8 du métro parisien, mais une inspection approfondie menée par la RATP a révélé que ces allégations étaient infondées.

De même, la SNCF, le groupe ferroviaire français, a déclaré qu'après des inspections minutieuses, aucun cas avéré de punaises de lit n'a été confirmé à bord de ses TGV ces derniers jours. La SNCF prend néanmoins des mesures préventives et curatives pour lutter contre ces parasites dans ses trains.

Un parasite se nourrissant exclusivement de sang humain

Pour mieux comprendre cette menace croissante, nous avons interrogé le Dr. Mohand Arezki Izri, parasitologue et entomologiste médical, qui nous explique : "La punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sang, et de sang humain. C'est un insecte nocturne, il sort la nuit pour nous piquer lorsque nous sommes endormis. Pendant la journée, les punaises de lit se cachent pour qu'on ne les voie pas."

Comment se débarrasser des punaises de lit ?

Les punaises de lit, de la taille d'un pépin de pomme, se cachent principalement dans les matelas et les sommiers. Elles peuvent également être transportées dans les vêtements et les bagages, ce qui facilite leur propagation.

Pour s'en débarrasser définitivement, un nettoyage en profondeur des espaces infestés est essentiel, et il est souvent nécessaire de faire appel à un service antiparasitaire spécialisé.

Franck Dabi, un professionnel de la désinsectisation, nous met en garde : "Les gens reviennent de vacances et les ramènent dans leurs bagages, du coup dans les espaces publics ça prolifère. Une punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie, et cela augmente de façon exponentielle."

Les punaises de lit avaient quasiment disparu de la vie quotidienne dans les années 1950, mais elles ont fait un retour spectaculaire au cours des trente dernières années dans de nombreux pays développés.

Ce retour est dû à des modes de vie de plus en plus nomades, à la popularité croissante de l'achat de biens d'occasion, et à une résistance de plus en plus marquée aux insecticides traditionnels.