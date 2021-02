C'est une analogie qui ravira les fans de jeux vidéos et ceux qui suivent de près l'évolution des mesures sanitaires contre la pandémie de Covid-19. Le docteur américain Eric Feigl-Ding, épidémiologiste et économiste de la santé, a détaillé dans un fil sur Twitter comment la lutte contre le nouveau coronavirus pourrait s'inspirer du jeu de stratégie en temps réel Starcraft. Selon lui, c'est surtout les affrontements Terrans (les humains du jeu) contre Zerg (extraterrestres chitineux inspirés en partie par le film Alien) dont il faudrait s'inspirer.

"Vous vous souvenez des batailles entre Terrans et Zergs ? Les Zergs évoluent très vite et leurs essaims sont inarrêtables une fois qu'ils ont muté, évolué et qu'ils infectent à grande échelle. Les Terrans ne peuvent gagner que s'ils arrêtent les Zergs plus tôt ou s'ils se développent rapidement technologiquement parlant," explique le chercheur invité à la Federation of American Scientists à Washington DC. Un leçon qui signifie, appliquée à la situation sanitaire actuelle, "confinement et vaccinations rapides."

Le scientifique américain, diplômé de la prestigieuse Johns Hopkins University et qui joue à StarCraft depuis son adolescence (il a 37 ans), a "appris la dynamique du jeu à travers des centaines de parties Terran vs Zerg, vous apprenez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et la complaisance ne marche jamais dans la lutte contre une infestation d'ennemis en hyper-mutation".

"Les Zerg essaient toujours de contrer en exploitant la carte en établissant plus de colonies car ils peuvent créer des couveuses rapidement. Les Zergs ont toujours un avantage d'expansion sur les Terrans. Et si les Terrans essaient de s'étendre, les Zergs mutent simplement vers des créatures plus avancées."

Une stratégie vouée à l'échec pour la faction humaine du jeu : "Les Terrans sont très doués pour se fortifier et l'utilisation de chars de siège + tourelles, mais cette stratégie de défense ne fonctionne jamais pour gagner une bataille directe Terran contre Zerg. Les essaims zergs seront toujours plus nombreux que les armées humaines si nous restons assis sans rien faire."

"Perdre les médecins, c'est perdre la bataille"

L'économiste en chef de la santé pour Microclinic International estime ainsi que "si vous n'agissez pas rapidement contre un fléau qui évolue rapidement, vous serez toujours perdant. Par conséquent, si nous n'arrêtons pas les Zergs ou les coronavirus par des mesures de confinement et une stratégie #ZeroCovid, nous perdrons. Si nous ne vaccinons pas assez vite, nous perdrons. C'est aussi simple que cela. "

Une stratégie qui repose dans la vie réelle sur les soignants, en première ligne de la maladie : "Et vous savez, quand ils se battent contre les Zerglings, quand est-ce que les marines terrans perdent ? Quand ils sont à court de médecins !!! C'est pourquoi nous ne pouvons pas surcharger nos hôpitaux et pourquoi nous avons besoin d'équipements de protection individuelle pour nos soignants ! Perdre les médecins, c'est perdre la bataille."

Le Dr Ding, qui était auparavant professeur et chercheur à la Harvard Chan School of Public Health et à la Harvard Medical School entre 2004 et 2020, conclue : "la seule façon de gagner contre un fléau ennemi qui évolue et se transforme très vite, comme les Zergs ou le Covid-19, c'est d'agir rapidement contre lui. Cela signifie des vaccinations rapides, des mises à jour rapides des vaccins pour s'adapter à l'ennemi, et une approche #ZeroCovid agressive et audacieuse pour gagner."