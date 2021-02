Côte d'Ivoire : les enseignants à l'école française

Un Centre de développement professionnel (CDP) a été inauguré début février à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La France est à l'origine de ce projet qui entend former plus de 10 000 enseignants en cinq ans issus de 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone. Une aubaine pour la ministre ivoirienne de l'éducation. "Aboutissement d'un processus rigoureux et exigeant, ce centre innovant vient à point nommé pour combler des besoins pressant en matière d'ingénieure pédagogique, de formation initiale, et de renforcement continu des capacités.", a déclaré Kandia Camara.

Les initiateurs du projet mettent en avant la grande proximité des systèmes scolaires de la France et des pays d'Afrique francophones concernés. Le but : soutenir un système éducatif où plus de la moitié des élèves entrent dans le secondaire sans savoir lire, ni écrire.

"Nous souhaitons mettre un terme à la formation telle qu'elle pouvait exister dans le passé qui consistait à réunir des enseignants pendant un temps donné, leur donner une formation théorique de deux ou trois heures et les renvoyer dans leur classe sans possibilité de poursuivre la formation dans un temps plus long. Notre objectif est de proposer une formation qui va durer dans le temps", explique François Clauzel, directeur du CDP.

Le lycée international Jean-Mermoz à Abidjan, le plus grand établissement français du pays, abrite les locaux du CDP qui doit former le personnel issu de l'enseignement à la fois public et privé.

"Plus de la moitié (55%) des élèves de 15 pays d'Afrique francophones débutent leur scolarité dans le secondaire sans savoir écrire, ni lire", souligne un récent rapport du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) des ministres de l'Education d'Afrique francophone.