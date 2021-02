Finlande : le plus grand "manège de glace" au monde

Un immense cercle de plus de 300 mètres de diamètres a été découpé dans la glace. Dans l'ouest de la Finlande, sur le vaste lac de Lappajärvi, dans l'ouest du pays, des hommes s'affairent pour battre un record insolite : construire le plus grand "manège de glace" au monde. Le concept existe depuis plusieurs années et a été répertorié par le Guiness des records. On le doit à un inventeur finlandais Janne Käpylehto.

"J'ai crée à quatre reprises le manège de glace le plus grand du monde, mais le record est actuellement détenu par mon ami Chuck Zwilling du Minnesota, aux États-Unis. Il a réalisé un carrousel de 228 mètres de diamètre et nous essayons d'en faire un encore plus grand", explique-t-il.

Pas évident de faire tourner un morceau de glace de cette taille.

"Rien n'est parfait dans le monde, mais le manège de glace doit être parfait, car s'il n'est pas parfaitement circulaire, il ne tourne pas. Il faut donc le mesurer puis l'ouvrir avec précision", explique Thor-Fredric Karlsson, un des membres du projet.

un moteur de bateau relié au cercle de glace le fait tourner sur lui-même. Pour homologuer la performance, un tour complet doit être accompli.

Au-delà du record, le projet vise surtout à alerter l'opinion sur les effets du changement climatique, particulièrement visibles dans ce pays nordique, où les hivers sont de plus en plus courts.