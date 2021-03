[Direct] Covid-19 : conférence de presse de Jean Castex sur la situation en France

L'exécutif va-t-il annoncer de nouveaux confinements locaux ? L’épidémie de Covid-19 ne ralentit en France pas et la tension ne faiblit pas dans les hôpitaux de l’Hexagone. 3 637 personnes se trouvent actuellement en réanimation, occupant 71,9% de la capacité d'accueil de ces services. En outre, le nombre de nouveaux cas quotidiens ne faiblit pas, s'établissant toujours à plus de 20 000 par jour.

Suivez la conférence de presse du chef du gouvernement français à partir de 18h

Face à cette situation, le Premier ministre, Jean Castex, et son ministre de la Santé, Olivier Véran, vont, à l'occasion du traditionnel point hebdomadaire sur la pandémie, annoncer ce jeudi de nouvelles mesures restrictives.

EN DIRECT | #COVID19 : le Premier ministre Jean Castex fait le point sur la situation sanitaire du pays avec Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Posted by Gouvernement on Thursday, March 4, 2021

20 départements sont toujours dans le viseur du gouvernement, placés sous "surveillance renforcée". Une nouvelle carte comptabilisant plus de départements en alerte doit être annoncée ce soir. Paris et sa région, Marseille et Lyon, devraient échapper au confinement le week-end. Le Nord Pas de Calais en revanche devrait être le premier de ces 20 départements à y être soumis, après Nice et Dunkerque la semaine dernière.

Vers une vaccination obligatoire des soignants ?

Prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19, les soignants ne se pressent pas pour en bénéficier. Le Premier ministre français pourrait ainsi annoncer la systémisation de la vaccination pour les personnels de santé. C'est même une priorité pour le Président de la République, selon l'hebdomadaire "Les Echos". Emmanuel Macron aurait ainsi demandé lors du dernier Conseil de sécurité consacré à la pandémie que tous les soignants, dans les hôpitaux ainsi que dans les Ehpad soient tous vaccinés. La piste de l'obligation de la vaccination a été avancée.

Sur ce point, le professeur Gilles Pialoux avait estimé au micro de France Info ce lundi que "la couverture vaccinale des soignants est totalement insuffisante". Celui qui est le chef du service d'infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris a, de plus, rappelé que ce ne serait "pas la première vaccination obligatoire" pour les personnels des hôpitaux et des Ehpad, déjà tenus d'être immunisés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B.

Le risque d'infection nosocomiale est en effet significatif : près de 27 000 patients ont contacté le coronavirus à l'hôpital entre le 1er janvier 2020 et le 14 février 2021, selon Santé publique France, qui recense "186 décès liés".