Irak : début de la visite historique du pape François

"Assez de violences, d'extrémismes, d'intolérance", voici les premières déclarations du pape François en Irak. Le souverain pontife a atterri ce vendredi à Bagdad, où il a été accueilli par le Premier ministre Mustafa al-Kazimi.

Après 15 mois sans déplacement, le pape s'est dit "content" de reprendre son bâton de pèlerin. Ce voyage de trois jours se fera au pas de course et sous très haute protection, à la fois en raison de la situation sécuritaire du pays mais aussi de la crise sanitaire à laquelle l'Irak n'échappe pas. Les autorités ont d'ailleurs annoncé un confinement total pour la durée de la visite pontificale.

Reste la dimension historique de ce déplacement. Le pape François est le premier chef de l'Eglise catholique a se rendre en Irak, la terre où la bible situe la naissance du patriarche Abraham.

Après un entretien avec les dirigeants irakiens, le pape ira à la rencontre des différentes communautés chrétiennes du pays. Mais il n'y aura pas de bain de foule. Les rassemblements seront limités à quelques centaines de personnes, à l'exception d'une messe dimanche à Erbil au Kurdistan, qui devrait rassembler quelques 10 000 fidèles.

Mais parmi les moments forts attendus, il y aura aussi ce samedi à Najaf, la rencontre pour la première fois avec le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak.

"Le pape François va parcourir plus de 1400 km par les airs pendant cette visite inédite et au programme très intense. Il va se déplacer de Najaf à Ur à Bagdad jusque dans le nord du pays, dans la plaine de Ninive, à Mossoul, à Karakosh et ensuite à Erbil. Ce sera une visite symboliquement très importante et soumise à des mesures de sécurité très intenses à cause de la deuxième vague de Covid-19 et à cause des conditions sécuritaires du pays qui s'améliorent mais qui ne sont toujours pas optimales", précise à Bagdad, notre journaliste Sofia Nitti.