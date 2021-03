Des théâtres occupés en France : "On voit notre horizon complètement bouché"

Le SOS des acteurs de la culture en France paralysés depuis un an par la crise sanitaire.

Trois théâtres nationaux occupés

Un mouvement d'occupation des théâtres nationaux a été entamé depuis jeudi pour demander la réouverture des salles. Sont concernés pour l'instant par ces occupations, les théâtres de l'Odéon et de la Colline à Paris et le Théâtre national de Strasbourg.

Sur les banderoles déployées par les manifestants, les messages : "Vie sans culture, droit dans le mur", "Ouverture essentielle" ou "On veut rêver encore".

A 'initiative de cette occupation, des étudiants en théâtre qui demandent de la visibilité : "On voit notre horizon complètement bouché où l’on ne nous donne aucune date claire sur la réouverture ou l’avancée des choses, souligne Rosa_. On se sent méprisés et c’est très dur de garder la foi en ce que l’on fait parce que c’est un travail difficile et on revendique juste d’avoir des informations claires et une visibilité en fait._"

Entre ras-le-bol et désespoir

Jeudi dernier, les acteurs de la culture s'étaient rassemblés place de la République à Paris pour exprimer leur ras-le-bol et leur désespoir.

Outre la réouverture des salles, ils réclament la prolongation jusqu'à l'été 2022 des droits d'indemnisation pour les intermittents arrivant en fin de droit et son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers. Des mesures d'urgence sont également demandées pour les étudiants en situation de précarité financière et psychologique.

Le gouvernement, qui a fermé fin octobre les théâtres, musées et autres lieux culturels pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'a toujours donné aucune date de réouverture.