La Finlande, pays le plus heureux du monde

La Finlande reste le pays le plus heureux du monde, et ce, pour la 4e année consécutive. Le classement "World hapiness report" réalisé depuis 2012 sous l'égide de l'ONU, compare 150 pays selon plusieurs critères, comme le PIB, des indices de solidarité, de liberté individuelle, de corruption, ou encore le propre ressenti des habitants.

Pour les Finlandais, leur pays ne manque pas d'atouts. "Nous pouvons simplement vivre en sécurité, manger à notre faim, respirer un air pur, nos enfants peuvent aller à l'école et tout le monde peut accéder aux plus hautes positions dans la société. Je pense que ce sont d'assez bons ingrédients. La nature est aussi accessible à tous", raconte Sanaa, une photographe.

"Le bonheur, c'est le contraire de l'inquiétude. Ici, les choses se passent plutôt bien. C'est facile d'aller se coucher tous les soirs sans se faire trop de souci", estime pour sa part Aleksi.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la première place de la Finlande, comme son très haut niveau de vie, ses services publics performants, ses vastes étendues de nature ou ses efforts pour réduire les inégalités.

Des spécificités qui ont permis aux habitants de garder le moral malgré la pandémie, comme l'explique la journaliste Anu Partanen, journaliste et autrice de "The Nordic Theory of Everything" : "Partout dans le monde, et en Finlande aussi bien sûr, les gens ont souffert et la pandémie a vraiment provoqué de l'anxiété et des problèmes concrets. Mais je pense qu'en Finlande et dans les pays nordiques, les gens sont chanceux. Nous avons des systèmes qui amortissent ce genre de choc. La plupart des gens n'ont pas à s'inquiéter de perdre leurs moyens de subsistance ou de ne pas avoir accès aux soins de santé, etc. "

L’Europe domine très largement le top 10 du classement, qui inclut également le Danemark (2e), la Suisse (3e) et l’Islande (4e). La Belgique est à la 20e place, et la France juste derrière, à la 21e place.