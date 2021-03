Brésil : l'anniversaire de Bolsonaro en plein Covid-19

Le président a fêté dimanche ses 66 ans avec ses partisans. Devant le palais d’Alvorada, il a surpris les personnes rassemblées en se lavant les mains dans le canal avant de distribuer lui-même des parts de son gâteaux à la foule. Une scène d’autant plus surprenante en pleine pandémie de Covid-19 et ce alors que le pays est le deuxième le plus endeuillé après les Etats-Unis. Plus de 295.000 personnes sont mortes du Covid-19 au Brésil.