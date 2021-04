Le prince Philip, l'époux de la reine d'Angleterre Elizabeth II, est mort à 99 ans

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est mort ce vendredi matin, a annoncé le palais de Buckingham. Philip Mountbatten, duc d’Edimbourg, est disparu à l'âge de 99 ans.

Connu pour son caractère impétueux, voire ses gaffes mais aussi pour son dévouement à la royauté malgré les crises, le duc d'Edimbourg, né prince de Grèce et du Danemark, était sorti il y a trois semaines de l'hôpital où il avait passé un mois pour une infection puis un problème cardiaque. Le prince Philip aurait eu 100 ans le 10 juin prochain.

"C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien aimé le prince Philip, duc d'Edimbourg", selon un communiqué du Buckingham est mort "paisiblement ce (vendredi) matin au château de Windsor".

L'"Union Jack" mis en berne au palais de Buckingham à Londres, le 9 avril 2021 Matt Dunham/AP Photo

Peu après l'annonce du décès prince Philip, les drapeaux ont été mis en berne au palais de Buckingham, à Londres. Une note annonçant sa disparition a été également affichée sur les grilles du palais.

Personnels de Buckingham accrochant sur les grilles du palais une note annonçant le décès du Prince Philip, le 9 avril 2021 Matt Dunham/AP Photo

D'autres annonces seront faites "le moment venu", ont précisé les services de la couronne britannique.

Boris Johnson salue "une vie extraordinaire"

Dans sa première réaction officielle, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a salué la vie et le travail "extraordinaires" du duc d'Edimbourg. "

"Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille" et "la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d'Edimbourg", a déclaré le chef du gouvernement devant le 10 Downing Street.

Les dates clés dans la vie du prince Philip

Le prince Philippe de Grèce et du Danemark voit le jour, le 10 juin 1921, sur une table de cuisine à Corfou. A l'âge de 18 mois, il fuit la Grèce avec sa famille lorsque son oncle le roi Constantin Ier est contraint d'abdiquer.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1939, Philip termine ses études, au spartiate pensionnat de Gordonstoun en Écosse et rejoint la marine britannique.

La princesse Elizabeth et le Prince Philip saluant la foule depuis le balcon du palais de Buckingham lors de leur mariage le 20 novembre 1947. AP Photo

Le prince Philip épouse la princesse Elizabeth, le 20 novembre 1947. Ils se sont rencontrés en 1939 alors qu'Elizabeth avait 13 ans et lui 18, et sont restés en contact pendant la guerre. Ayant renoncé à ses titres grecs et danois, Philip devient duc d'Édimbourg peu avant son mariage.

Le roi George VI meurt le 6 février 1952, alors qu'Elizabeth se trouve au Kenya dans le cadre d'une tournée du Commonwealth. La princesse devient reine. Philip est contraint d'abandonner sa carrière navale. Le couronnement d'Élisabeth II aura, plus d'un an plus tard, le 2 juin 1953.

Le prince Philip lance en 1956 le "Duke of Edinburgh's Award scheme", un programme conçu pour enseigner aux jeunes l'autonomie et leur donner le goût du service public. Des millions de jeunes y ont depuis participé.

La reine Elizabeth II et le prince Philip lors de la célébration de leurs noces d'or, à l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1997 GERRY PENNY/AFP

Le prince Philip et la reine Elizabeth célèbrent leurs noces d'or, soit 50 ans de mariage, 20 novembre 1997. Dans un rare hommage public, la monarque déclare que son mari "est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments mais il a tout simplement été mon roc pendant toutes ces années".

Le duc d'Édimbourg décroche, le 18 avril 2009, le record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni, auparavant détenu par la reine Charlotte, épouse de George III pendant 57 ans.

La reine fait de son mari, le 10 juin 2011, Lord-grand-amiral, chef titulaire de la marine britannique, à l'occasion de son 90e anniversaire.

Le prince Philip, le 2 août 2017 dans la cour du palais de Buckingham Hannah McKay/AP Photo

Buckingham Palace annonce le 4 mai 2017que le prince Philip prendra sa retraite de ses fonctions publiques au cours de l'été.

Les réactions officielles après le décès du prince Philip

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite "attristée d'apprendre le décès de Son Altesse Royale le Prince Philip". Elle a exprimé ses "sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni en ce jour très triste".

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit "attristé" par le décès du prince Philip, l'époux d'Elizabeth II à qui il dit transmettre ses pensées.

"Attristé d'apprendre la mort de Son Altesse Royale, le prince Philip, duc d'Édimbourg. Nos pensées et nos prières accompagnent la reine Elizabeth et le peuple du Royaume-Uni", a ainsi tweeté Micheal Martin

Le ministre des Affaires étrangères allemand a salué la "longue vie au service de son pays" du prince Philip et présenté ses condoléances à la reine Elizabeth II et à la famille royale.

"Nous sommes profondément attristés par la perte de son altesse royale le Prince Philip. Nos pensées et nos prières vont à la famille royale, au peuple du Commonwealth et à tous ceux qui l'aimaient tendrement. Il a vécu une longue vie au service de son pays", a déclaré sur Twitter Heiko Maas.

Le Premier ministre indien a salué la carrière "remarquable" du prince Philip.

"Mes pensées vont au peuple britannique et à la famille royale à l'occasion du décès de SAR le Prince Philip, Duc d'Édimbourg. Il a eu une carrière remarquable dans l'armée et a été à l'avant-garde de nombreuses initiatives de service communautaire. Que son âme repose en paix", a déclaré Narendra Modi sur Twitter.

"Le prince Philip était un homme de conviction et de principes, animé par son sens du devoir envers les autres", a salué Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.

"Nous nous souviendrons affectueusement de lui en tant que pilier dans la vie de notre reine", cheffe d'Etat en titre du Canada, a estimé le Premier ministre canadien, dans un communiqué, évoquant "le compagnon de toute une vie".

Pour Scott Morisson, le Premier ministre australien, le prince Philip "incarnait une génération".

La France, par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, salue "le destin européen et britannique" du prince Philip, "un homme qui fut, non sans panache, le contemporain d'un siècle d'épreuves et d'espoirs pour notre continent".

Hommage des Britanniques

Des fleurs déposées devant le palais de Buckingham à la mémoire du prince Philip, disparu ce 9 avril 2021 Alastair Grant/AP Photo

Depuis l'annonce du décès du prince Philip, de très nombreuses personnes se sont rendues et se rendent encore devant les grilles du palais de Buckingham pour déposer des fleurs et rendre un dernier hommage au duc d’Edimbourg.

Les Britanniques rendent hommage au Prince Philip en déposant des fleurs devant les grilles du château de Windsor, le 9 avril 2021 Frank Augstein/AP Photo

L'émotion était également vive devant le château de Windsor, où Philip Mountbatten est décédé ce matin. Là aussi, une foule se presse devant la résidence de la famille royale, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres. De très nombreux bouquets ont été déposés devant la porte de Cambridge, l'une des portes du château.