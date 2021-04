Covid-19 : un samedi de manifestations dans plusieurs pays d'Europe

Près de 1 000 opposants aux mesures de restrictions contre le coronavirus se sont rassemblés samedi après-midi dans la zone piétonne de Schaffhausen en Suisse, au nord de Zurich. Un rassemblement pacifiste mais non autorisé, au cours duquel le port du masque était inexistant. Mais la police n'est pas intervenue. D'autres rassemblement sont eu lieu ces dernières semaines à Altorf et à Liestal

Le mécontentement, il s'est exprimé aussi samedi en Bosnie-Herzégovine, dans la capitale Sarajevo. Dix jours après un premier rassemblement, les manifestants se sont réunis dans le centre-ville pour dénoncer la façon dont les autorités ont géré la pandémie, en particulier le manque de vaccins, mais aussi afin de réclamer la démission des responsables politiques.

Un millier de caisses noires faisant office de tambours, des tenues sombres et des manifestants espacés : la mise en scène du rassemblement du secteur de la culture et du divertissement était soignée à Rome, en Italie. Alors que le pays devrait amorcer une progressive et non définitive levée des restrictions à partir du 26 avril, le monde du spectacle vivant réclame au gouvernement des aides ainsi qu'un calendrier pour faire redémarrer concerts et représentations théâtrales, après plus d'un an d'arrêt. Nombre de stars de la chanson italienne étaient présentes lors de cette manifestation, au premier rang desquelles Renato Zero, Fiorella Mannoia ou encore Emma Marrone et Alessandra Amoroso.