Covid-19 : quelque 2000 corps anonymes enterrés en Californie

Par euronews avec agences

Les reste de ces victimes de la pandémie ont été inhumés lors d'une cérémonie à Los Angeles. Les corps n'ont jamais été réclamés par les familles.

PUBLICITÉ

À Los-Angeles, près de 2000 corps anonymes ont été finalement enterrés. Toutes ces personnes sont mortes au tout début de la pandémie. Leur corps n'ont jamais été réclamés par leurs familles ou amis.

Après avoir été incinérés, les restes des dépouilles ont été déposés dans une fosse commune lors d'une cérémonie à laquelle ont participé des dirigeants religieux et politiques.

En Californie, le Covid a été particulièrement meurtrier. Au total, Los Angeles a été l'un des comtés les plus durement touchés des États-Unis, avec 3,7 millions de cas et plus de 35 000 décès en mars 2023.