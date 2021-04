Relier Tallinn et Helsinki par un tunnel sous-marin : le projet avance

Relier les capitales de la Finlande et de l'Estonie par un tunnel sous-marin ferroviaire. L'idée se concrétise. Ce lundi, les deux pays doivent signer un protocole sur leur intention commune de mener à bien ce projet. Le tunnel entre Helsinki et Tallinn passerait sous le golfe de Finlande, et serait le plus long du monde, avec ses 103 kilomètres.

Deux initiatives sont envisagées, l'une publique, l'autre privée. Le projet privé, baptisé Finest Bay Area Development, est porté par l'entrepreneur finlandais Peter Vesterbacka, qui fut l'un des créateurs du jeu vidéo Angry Bird.

"C'est un long tunnel, mais nous avons la chance d'avoir de très bonnes conditions géologiques", explique-t-il, "c'est une roche solide, du granit, d'Helsinki à Tallinn. Donc, techniquement, ce n'est pas un grand défi - bien sûr, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber - mais nous espérons pouvoir forer très rapidement avec une nouvelle technologie au plasma qui permet d'avancer dix fois plus vite. Donc il y a aussi beaucoup d'innovations".

Selon lui, l'ouvrage pourrait être construit dès 2024. Il permettrait de relier les deux capitales européennes en 30 à 40 minutes contre une heure et demi actuellement en ferry. Les avantages sont certains pour le développement des deux pays. Reste à savoir quel projet l'emportera et qui financera les travaux estimés autour de 15 milliards d'euros.