Le chef d'état-major des Armées françaises "fusille" moralement les généraux et soldats frondeurs

Quand on est militaire de carrière, on connaît la discipline... Et si jamais on sort du rang, on sait parfaitement ce qui vous attend. La vingtaine de généraux et les 18 soldats français qui ont évoqué à mots couverts ce qui pourrait faire penser à un putsch, dans une tribune le 21 avril dernier, ne peuvent donc être surpris par ce qui leur tombe sur le képi ce jeudi matin.

Le chef d'état-major des Armées, le général François Lecointre, a choisi la même voie, la presse, pour leur dire ce qu'il pense d'eux et de leur initiative, tout en annonçant les sanctions disciplinaires qu'ils vont subir. Les plus hauts gradés, dits de "deuxième section" - ce qui signifie qu'il peuvent toujours être rappelés, bien que proches de la retraite -, sont logiquement les premiers visés car comme l'explique le chef d'état-major, "plus les responsabilités sont élevées, plus l’obligation de neutralité et d’exemplarité est forte".

Le général Lecointre fait chuter le couperet dans le quotidien Le Parisien :

Je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée (...) Ces officiers généraux vont passer chacun devant un conseil supérieur militaire. Au terme de cette procédure, c’est le président de la République qui signe un décret de radiation Général François Lecointre Chef d'état-major des Armées

Quant aux soldats d'active dont la signature a été identifiée dans la lettre publiée dans le très à droite journal Valeurs Actuelles - 18 pour le moment, dont font partie 4 officiers -, ils vont écoper de sanctions disciplinaires militaires. François Lecointre les met dans le même panier que les généraux :

Je leur conteste à tous (...) le droit de prendre des engagements politiciens en mettant en avant leur grade

Les "apprentis putschistes" appelaient le président Emmanuel Macron au patriotisme pour faire face au "délitement" qui à leur yeux, était en train de se répandre dans la société française.