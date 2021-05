Deux tornades font au moins douze morts en Chine

Deux tornades ont fait au moins 12 morts et des centaines de blessés en Chine. Les villes de Wuhan et Souzhou sont les plus touchées.

Peu avant 20 heures vendredi soir, un tourbillon noir emporte tout sur son passage. Deux tornades ont tué 12 personnes dans le centre et l'est de la Chine. Les autorités dénombrent ce samedi plus de 400 blessés.

Huit victimes sont mortes à Wuhan, berceau supposé de la pandémie de covid-19, ou les rafales étaient si fortes - jusqu'à 260km/h - que les arbres et les bâtiments ont été balayés.

L'évènement climatique a endommagé des installations électriques et provoqué des coupures de courant dans des milliers de foyers d'après les médias d'Etat. Les dégâts sont immenses, d'après les images retransmises à la télévision chinoise.

Une heure et demie plus tôt, une autre tornade avait frappé la ville de Souzhou, plus à l'est près de Shanghai, sur la côte est de la Chine, Un bilan fait état à cet endroit de quatre morts et un disparu, ainsi que 130 blessés.