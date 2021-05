Allez hop, tout le monde à bord des trains de nuit ou "All aboard for night train" comme le chantait James Brown ! A l'arrêt depuis 2017, la SNCF relance en grande pompe ce jeudi soir le train de nuit Paris-Nice. Et pour marquer, encore plus, le coup, un passager de marque prendra place dans l'un des wagons de l'Intercités n°5773, puisque le Premier ministre Français sera du voyage. Comme tous les voyageurs ayant pris place à bord de ce train, Jean Castex quittera la gare d'Austerlitz à 20h52 pour arriver le lendemain à 9h11 sur la Côte d'Azur.

Jean-Baptiste Djebbari, le ministre français délégué aux transports, célébrant le retour des trains de nuit en France

Le locataire de Matignon, féru de la chose ferroviaire – il a même écrit un ouvrage consacré à une ligne de chemin de fer dans le sud de la France –, dormira en couchette, que l'on image de première classe, un service proposé à partir de 39€ . Ce Paris-Nice, lointain héritier du mythique Train Bleu, propose également en seconde classe, des couchettes (à partir de 29€) et des sièges inclinables (à partir de 19€) pour passer les 12 heures du trajet. Ce train inaugural affiche complet, tous les billets ont été vendus. Pour les plus motivés, quelques places sont toutefois encore disponibles pour ce vendredi. Ce train relie tous les jours et dans les deux sens, Paris-Austerlitz et Nice-Ville. Six arrêts sont prévus dont Marseille, Toulon et Cannes.

Le retour de cette liaison avait été initialement prévu le 16 avril, mais il avait dû être reporté en raison de la crise sanitaire du Covid-19. A l'heure actuelle, seules deux lignes de trains de nuit étaient encore exploitées dans l'Hexagone : le Paris-Briançon (mais fermée pour travaux) et une autre déversant plusieurs destinations (dont Toulouse), ayant comme terminus les villes de Cerbère et de Latour-de-Carol dans le département des Pyrénées-Orientales dans le sud de la France.

La compagnie ferroviaire française avait cessé l'exploitation du Paris-Nice en décembre 2017, le jugeant – comme tous les autres trains de nuit d'ailleurs – peu rentable. Pour son grand retour, ce train utilisera ce soir des wagons qui vont normalement à Briançon.