Chine : deux puissants séismes frappent les provinces du Yunnan et du Qinghai

La Chine, frappée par deux séismes... Le premier, d'une magnitude de 6.1, s'est produit dans le Yunnan, près de la ville touristique de Dali...

Quelques heures plus tard, à plus de 1200 km du premier, un autre tremblement de terre, plus puissant, avec une magnitude de 7.3, a frappé la province peu peuplée du Qinghai, dans le nord est de la Chine.

Pour l'instant, trois personnes sont décédées, et plus d'une dizaine, blessées... De nombreux dégâts sont également à déplorer, dont la destruction de routes et de ponts. Plusieurs équipes de secours ont été envoyées sur les deux sites pour poursuivre les travaux de recherche. Des rations d'urgence et des tentes sont envoyées dans les zones les plus touchées. Au Qinghai, les autorités ont mis en place des abris de sécurité temporaires, en raison des répliques continues : plus de 450 ont déjà été comptabilisées.

Une région vulnérable face aux séismes

Cette zone, est régulièrement touchée par des tremblements de terre, : en raison de la collision des plaques tectoniques indienne et eurasienne, qui forment la chaîne de montagnes de l'Himalaya. En 2008, une province au nord du Yunnan avait tué près de 90 000 personnes.