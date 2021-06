Les militants mobilisés en marge du G7 dans les Cornouailles

Dans les Cornouailles, les activistes appellent les dirigeants du G7 à davantage d'actions pour "résoudre les crises" environnementales et sociales.

Joe Biden et Boris Johnson en version gonflable dans les Cornouailles : c'est une des actions coup de poing organisées par une coalition d'associations britanniques appelée "Crack the crisis". Ses militants montent au front pour appeler à l'action les dirigeants du G7. Face à l'urgence des enjeux climatiques et sociaux, il faut selon eux changer de cap.

"Nous savons que la voie que nous suivons actuellement va dans la mauvaise direction. Elle est dommageable pour les personnes, pour la nature, nos économies sont en faillite. Nous devons nous engager sur une autre voie. Nous devons travailler ensemble pour construire une société qui soit durable, qui soit verte, une société qui soit viable et juste", déclare Ruth Valerio de l'ONG Tearfund, membre de la coalition "Crack the crisis"

"Mount Recyclemore" à base de déchets électroniques

Autre action spectaculaire en marge du G7, cette œuvre monumentale fabriquée à partir de déchets électroniques. Baptisée "Mount Recyclemore", c'est un clin d’œil au mémorial américain du Mont Rushmore. Il figure les sept dirigeants participant au sommet.

"Essayons de construire des choses que l'on peut réparer, construisons des choses qui durent plus longtemps, ne soyons pas obligés d'avoir la dernière nouveauté à chaque fois, trouvons un moyen de faire face à cela avant de finir enterrer sous nos déchets", clame l'artiste à l'origine du projet, Joe Rush.

Isolée dans le sud-ouest de l'Angleterre, Carbis Bay et sa région attirent l'attention du monde entier. Dans cette zone côtière, la montée des eaux, l'érosion, et plus généralement l’environnement sont au cœur des préoccupations. Ici comme ailleurs, ONG et habitants espèrent que le G7 tiendra ses promesses en la matière.