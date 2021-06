Ursula von der Leyen à Athènes : feu vert au plan de relance grec

Après l'Espagne et le Portugal, Ursula von der Leyen poursuit en Grèce sa tournée européenne. La présidente de la Commission était ce jeudi à Athènes pour donner son feu vert au plan de relance post-pandémie du pays.

Âprement négociés par les 27, les premiers fonds de ce méga-plan doivent être débloqués courant juillet. La présidente de la Commission européenne était accompagné du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour une déclaration depuis le site antique de l'Agora.

"Nous remodelons notre continent pour les décennies à venir. Nous digitalisons nos économies comme jamais auparavant. Nous faisons du Pacte vert européen une réalité, et nous équipons nos sociétés pour être plus forts et plus résilients.

Notre plan représente aujourd'hui 800 milliards d'euros. C'est le plan de relance le plus important depuis le plan Marshall, et c'est la relance dont l'Europe a besoin aujourd'hui et à l'avenir", a déclaré Ursula von der Leyen.

un tabou du passé se transforme en une étape du présent et de l'avenir Kyriakos Mitsotakis Premier ministre grec

"L'Union procède à la première émission de dette commune en faveur de ses États membres. Aujourd'hui, un tabou du passé se transforme en une étape du présent et de l'avenir. La Grèce fait partie des pays bénéficiaires. Elle est éligible pour environ 31 milliards d'euros", a précisé le Premier minstre grec.

Cette somme sera perçue sous formes de subventions directes et de prêts. Pour être validés par Bruxelles, les plans de relance doivent respecter certains critères, 20% des dépenses doivent notamment être alloués à la transformation numérique et 37% à la lutte contre le réchauffement climatique.

Ursula von der Leyen va poursuivre sa tournée au Danemark et au Luxembourg, avant de se rendre en France, en Allemagne et en Italie, entre autres.