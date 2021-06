Tour de France 2021 : Chris Froome, quadruple vainqueur, fait son grand retour

Chris Froome fait son grand retour ce samedi sur le Tour de France.

Deux ans après un grave accident, le Britannique, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, se dit impatient de repartir sur les routes de France mais pas pour s'offrir un 5ème titre. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Il sera là en soutien lui qui roule désormais pour l'équipe israélienne Start-up Nation.

Son objectif, des victoires d'étapes :

"__C'est soudain pour moi, je me sens bien de pouvoir donner en retour, d'une manière très différente, à l'équipe. D'habitude, quand j'aborde le Tour de France, j'ai évidemment beaucoup de pression sur les épaules en tant que candidat à la victoire finale. Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, j'aborde la course en me concentrant uniquement sur les gars qui m'entourent, en essayant de faire le meilleur travail possible pour les soutenir. ((Cela fait presque dix ans que j'aborde le Tour de France avec une équipe qui fait le même travail pour moi. C'est génial d'être de l'autre côté maintenant et de donner un peu en retour."

Du côté des favoris, il faudra compter sur Tadej Pogacar. Le jeune Slovène et tenant du titre rêve de rééditer son exploit et d'offrir ensuite aux JO de Tokyo les premières médailles dans la discipline à son pays. Face à lui , son grand rival et compatriote Primoz Roglic, 2ème l'an dernier. Une lutte impitoyable s'annonce entre les deux coureurs.

Au programme cette année, plus de 3 400 km, 21 étapes dont 6 de montagne, les Alpes, le Ventoux et les Pyrénées et deux contre-la-montre, à Laval et Saint-Emilion et une arrivée à Paris le 18 juillet.

Un Tour de France 2021 sans quatre coureurs qui sont déjà montés sur le podium final, le Colombien Egan Bernal, le Néerlandais Tom Dumoulin et les Français Thibaut Pinot et Romain Bardet. Certains ont préféré le Giro, d'autres se réservent pour les JO.